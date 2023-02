BBB23: Fred Desimpedidos fica impressionado com atitude de Larissa

Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, confessa que não teria mesma atitude de personal trainer Larissa Santos

O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, ficou bastante impressionado com a atitude da personal trainer Larissa Santos, que explodiu uma bomba no colo da jogadora de vôlei Key Alves no confinamento do Big Brother Brasil 23. Nesta terça-feira, 28, o influenciador de futebol elogiou a sister por ter revelado para o médico Fred Nicácio que sua principal aliada falava mal dele.

“Tem hora que nosso jogo bate muito e tem hora que não bate. O que você fez com o Fred hoje é um bagulho que eu jamais faria”, revelou o youtuber. “Ontem eu não sabia que você ia chamar a Key, botou para f*der. Tacou fogo no negócio. Admito, tanto que elogiei sua postura”, continuou.

Fred também pediu para que a professora de educação física não revelasse que foi ele quem ouviu Key criticando seus próprios aliados. “Mas não posso falar sobre isso?”, perguntou Larissa. “Ela vai perguntar quem te falou”, rebateu o youtuber. “Eu não vou falar nada. Preciso? Não. E outra coisa, acredito muito em você”, completou a personal trainer.

“Qualquer um viu que realmente tentei de verdade [entender o lado da Key]. Essa parada aí, acho maldade [falar mal de Fred Nicácio]. Certeza que ela vai achar que foi alguém do próprio grupo”. “Eu só te falei que o que a Bruna já tinha me falado e o que o Cristian falou para ela”, adicionou Fred. “É o mínimo que você tem de fazer. Se eu vir alguém agindo com alguma maldadezinha, eu vou falar”, finalizou a sister.

Eita!

Ainda nesta semana, Bruna teve que buscar atendimento médico na casa mais vigiada do Brasil pois estava usando um item de higiene de uma forma errada. A atriz deu a entender que estava usando um lenço com alvejante para limpar sua região íntima quando ia ao banheiro. Porém, o lenço está no local para fazer a higienização do próprio banheiro.

