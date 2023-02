BBB 23: Bruna procura ajuda médica após equívoco no banheiro

Bruna Griphao relata ida ao médico do BBB 23 após se limpar com item proibido no banheiro do reality show

A atriz Bruna Griphao levou um susto ao descobrir que estava usando um item proibido para se higienizar ao ir ao banheiro do BBB 23, da Globo. Tanto que a sister precisou de atendimento médico com a equipe do reality show ao ficar com assaduras. “Mano, graças a Deus, eu não estou com uma doença”, disse ela para seus colegas.

A artista deu a entender que descobriu que estava usando um lenço umedecido com alvejante para limpar sua região íntima ao ir ao banheiro. Porém, o lenço está no local para fazer a higienização do próprio banheiro.

Na conversa com Bruna, Larissa se surpreendeu com a ida da sister ao médico. “Doença do quê? Como tu ia ter uma doença aqui dentro? A gente fez todos os exames”, disse ela. Então, a atriz respondeu: “Sei lá, velho. Ela [a médica] falou: 'você fez todos os exames'. E eu: 'mas eu não posso ter pegado aqui dentro?'. Ela só me olhou e fez assim: 'não'”.

Logo depois, Bruna citou o lenço com alvejante. “Burrice também... Alvejante! Que ideia de... Mas eu descobri que uma galera já fez isso, tá? Só que a diferença é que eu estava machucada”, comentou.

Bruna Griphao leva bronca após passar desinfetante no olho

Essa não foi a primeira vez que Bruna Griphao usou os lenços umedecidos com produtos de limpeza erroneamente. No começo do mês, a atriz também confundiu o produto com um removedor de maquiagem e acabou levando o lenço direto para o olho.

Em meio a alguns gemidos, ela disse: "Isso aqui não é para passar no rosto não, né?", perguntou. Os brothers que estavam na cozinha ficaram perplexos e Cara de Sapato (32) não escondeu a preocupação: "Claro que não! No rosto? Você é louca?", disse o lutador, que deu várias broncas na atriz por conta dos riscos do produto.