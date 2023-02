BBB23: Fred Desimpedidos acha que sister do próprio grupo vai sair e detona pelas costas

Em conversa com a atriz Bruna Griphao, o youtuber Fred acha que integrante do Quarto Deserto vai sair e aponta falsidade

Nesta terça-feira, 14, o youtuber e influenciador de futebol Fred, do canal Desimpedidos, revelou que realmente não vai com a cara da biomédica Paula Freitas, que faz parte do seu próprio grupo, formado no Quarto Deserto.

Paula acabou sendo desmascarada por repassar informações do grupo para Cristian, integrante do quarto rival. Fred ainda acredita que Paula irá sair neste próximo paredão, vendo como iminente a eliminação da biomédica.

“Ela se perdeu no jogo dela. Ela se achava jogadora, 'não, porque eu vou tirar informação, vou falar com um, com outro...' E eu posso tá enganado, mas eu acho que isso vai culminar na saída dela hoje, velho”, opinou, em uma conversa com a atriz Bruna Griphao. “São mentirinhas atrás de mentirinhas que as pessoas começam a duvidar da verdade dela”, criticou Bruna.

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler. Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.

