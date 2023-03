BBB23: Ex-vidraceira Giovanna Leão brinca com fato de não ter direito à repescagem

Dos dois participantes que vão voltar ao BBB 23, influenciadora Giovanna Leão não pode ser um deles

A ex-participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23Giovanna Leão decidiu brincar em suas redes sociais sobre o fato de não poder participar da repescagem do reality show. Em seu perfil oficial no Instagram, a ruiva deixou claro que está chateada com a falta de oportunidade de entrar na casa mais vigiada do país.

“Eu ouvi repescagem no BBB 23? Não, pera… agora vocês entendem o porquê eu sempre pontuei que sou ex-vidraceira”, escreveu a influenciadora de games. Giovanna não foi escolhida pelo público para integrar o jogo, assim como Manoel Vicente.

O Big Brother Brasil 23 terá uma repescagem pois perdeu 3 participantes possíveis dos 22 de forma inesperada, além da eliminação comum. Bruno Gaga apertou o botão da desistência, enquanto MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos por assediarem a influenciadora mexicana Dania Mendez, que foi parte do intercâmbio com o programa La Casa de Los Famosos. Os dois favoritos a voltarem para o confinamento são Fred Nicácio e Key Alves.

Marília, Gabriel Tavares, Tina Calamba, Cristian, Gustavo Cowboy e Larissa Santos também são outras opções e já se encontram confinados para caso sejam escolhidos na dinâmica pelo público. Os ex-brothers não viram a formação de paredão do último domingo, 19, e não sabem como será a repescagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Leão (@giovannafleao)



Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda. O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.