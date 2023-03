BBB23: Ex-BBB Hadson detona eliminação de Fred: ‘Campeão que não joga’

Ex-BBB Hadson Nery se irrita ao ver médico Fred Nicácio eliminado do BBB23 e manda indireta para brother famoso

O ex-participante do Big Brother Brasil 20 Hadson Nery usou suas redes sociais para detonar a eliminação do médico Fred Nicácio do BBB23. De acordo com o ex-brother, a saída do profissional da saúde vai fazer com que o prêmio caia nas mãos de alguém que nem joga o jogo.

“Conclusão dessa edição do BBB 23… teremos mais uma vez um campeão que não joga, que não entrega entretenimento, que cria um personagem mimizento sem verdade e originalidade e parte dessa culpa é do público, infelizmente #faleitoleve #grandaosemmedo”, escreveu Hadson Nery, através de seu perfil oficial no Twitter.

“Só me resta agora torcer pro Guimê continuar nessa crescente e não inventar de ficar só fumando e tentando fazer rima", continuou. O ex-BBB ainda aproveitou para alfinetar Fred, ao comentar sobre a bronca que ele levou de Tadeu Schmidt por ser "bonzinho" no jogo. "Na hora de pedir pra entrar no Big Brother, estufam o peito dizendo que vão fazer isso e aquilo, que são jogadores e que vai fazer acontecer… Chega lá dentro, PEIDA na cara da produção agora. É cada uma que parece duas #faleitoleve”, completou o ex-BBB 20.

Explicou! Fred Nicácio fala sobre sua participação em conversa com Ana Maria Braga

Ainda nesta quarta-feira, 1, o eliminado da semana Fred Nicácio foi ao tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você”. Durante sua participação no programa, o médico e apresentador explicou o porquê de ter cruzado os dedos durante uma conversa com Cristian enquanto os dois estavam no programa.