BBB 23: Fred Nicácio revela motivo para ter cruzado os dedos ao apertar a mão de Cristian

No programa 'Mais Você', Fred Nicácio explica o motivo para ter feito uma figa com os dedos cruzados ao falar com Cristian: 'Mandinga'

O médico Fred Nicácio participou da conversa com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, após ter sido eliminado do BBB 23. Na manhã desta quarta-feira, 1º, ele foi questionado sobre o motivo para ter cruzado os dedos em uma figa durante um aperto de mão com Cristian. Sincero, ele confessou que fez o gesto para se proteger.

O momento da figa aconteceu quando Cristian foi se explicar com ele por causa do alerta de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa. No final da conversa, Fred fez a figa com os dedos ao apertar a mão de Cristian. Agora, ele contou que o gestou foi uma proteção para si mesmo.

“Eu me protegi mesmo contra o ataque espíritual que ele estava fazendo ali para mim. Aquela historinha de que poderia ser qualquer pessoa, mentira, história. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, tanta periculosidade, tanta armação, jamais que ele iria me ganhar naquele papinho furado. Eu já estava vacinado contra ele", disse ele.

E completou: "E ali eu não vou deixar de apertar a mão dele, porque seria uma falta grande para mim e uma coisa que eu não faço é transformar o vilão em vítima, isso eu não faço. Eu apertei a mão dele, mas eu me protegi como eu sei. Mandinga, coisa que os meus mais velhos me ensinaram, que funciona”.

Fred Nicácio reencontra o marido no hotel

O ex-BBB Fred Nicácio agitou as redes sociais com um vídeo emocionante ao lado do seu marido, Fábio Gelonese, após ter sido eliminado do Big Brother Brasil 23, da Globo. Ele reencontrou o seu amado no corredor do hotel onde ficará hospedado durante a maratona de compromissos após a eliminação do reality show.

Nas redes sociais, os dois compartilharam o vídeo de quando se abraçaram e trocaram carinhos ao se verem depois do confinamento. Na legenda, o marido do médico comoveu ao falar da admiração por ele.