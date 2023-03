Fred Nicácio emociona ao mostrar como foi o reencontro com o marido após o BBB 23

Eliminado do BBB 23, Fred Nicácio ficou emocionado ao reencontrar o marido, Fábio Gelonese, no hotel após maratona após a eliminação

O ex-BBB Fred Nicácio agitou as redes sociais com um vídeo emocionante ao lado do seu marido, Fábio Gelonese, após ter sido eliminado do Big Brother Brasil 23, da Globo. Ele reencontrou o seu amado no corredor do hotel onde ficará hospedado durante a maratona de compromissos após a eliminação do reality show.

Nas redes sociais, os dois compartilharam o vídeo de quando se abraçaram e trocaram carinhos ao se verem depois do confinamento. Na legenda, o marido do médico comoveu ao falar da admiração por ele.

Fred Nicácio foi eliminado no sétimo paredão do BBB 23 na noite de terça-feira, 28. Ele saiu com mais de 62% dos votos do público ao enfrentar Cara de Sapato e Cezar Black no paredão. O rapaz foi indicado para a berlinda pela líder Bruna Griphao.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt na eliminação de Fred Nicácio:

“Quando eu terminar, seremos 14. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa acaba no paredão. Dessa vez, um duelo longo. Quando começaram a bater de frente, chamaram a atenção, foi quente, mas isso em janeiro. Agora, que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo? Debateram ou tentaram tantas vezes, inclusive hoje, nesses mais de 30 dias. E não chegaram a lugar nenhum. Só veio o abraço, o bonito abraço, duas horas atrás, quase na hora do paredão. Vocês não vão resolver esse debate dentro da casa, não vão, porque um dos dois sai hoje. Ouviu né Cezar, pode relaxar que esse paredão não é sobre você. Hoje é Sapato versus Fred, Fred versus Sapato. Se fosse uma luta, seria anunciada com muito barulho, desta de uma noite de gala, porque é um duelo de personagens riquíssimos”.

“No canto esquerdo do sofá, de camisa jeans, Antonio Cara de Sapato, o paradoxo. O lutador mais doce que já se viu. O mais distante do que se imagina de alguém que ganha a vida batendo e apanhando. Para ele, encarar um brutamontes que vem com tudo para enfiar a porrada, tudo bem. Mas encarar uma palavra ou mesmo uma ideia, que lhe façam o mínimo arranhão no coração, é insuportável. Ao mesmo é a fortaleza e a fragilidade. O seu adversário mais forte é a ansiedade. Sorte tem que tem antídoto, aquela mão amiga sempre por perto, para fazer uma transfusão de confiança”.

“No canto direito do sofá, de roupa na cor fúcsia, o Dr. Fred Nicácio, o príncipe. Dono de de inúmeros cinturões na luta da vida, venceu o preconceito contra o homem preto, venceu o preconceito contra o homem gay, venceu o preconceitos para ser quem ele é, ter a profissão que tem, para seguir a religião que adora. Você é exemplo para tanta gente e em tantos sentidos. E sabe disso, né doutor. Mas eu queria falar do que ninguém fala, mas é mais uma vitória. Você gagueja. E quem gagueja, pode se sentir inseguro, sentir vergonha, você é o contrário disso. É um comunicador, nesse ponto você é mais um exemplo. Para quem já venceu tanta coisa, isso é tranquilo. Nada abala esse tanque, grandão. Que ocupa o espaço de uma confiança tão grande que pode ser visto como arrogância. Mas será que às vezes não é mesmo? Essa plenitude é tanta que em certos momentos te coloca em um espaço em um tom acima da realidade, com todos os prejuízos que isso pode te trazer”.

“Sapato, deixa eu falar claramente com você: supera! Não estou falando mais só do jogo, relaxa. Você reconhece que tem a mania de se culpar pelas coisas. No MMA, é lindo acabar a luta e ir falar com o adversário. No BBB, não dá para falar com o adversário a cada troca de golpes, porque a luta não acabou. Ela só acaba quando alguém sai da casa. É como se você quisesse cumprimentar o adversário entre um round e outro. Por fim, tem uma máxima do mundo das lutas que diz o seguinte: 'decida o combate por nocaute, não deixe a decisão para o juiz, porque aí sai do seu controle'. Vocês dois entregaram a decisão nas mãos dos milhões de juízes Brasil a fora, que tem milhões de critérios diferentes e são absolutamente impiedosos com os competidores. A decisão não foi unânime. Por dois votos a um, o veredito diz o seguinte: se quiser saber para onde você vai, para onde tenha sol, é para lá que você vai. Quem sai hoje é você, Fred Nicácio", finalizou.