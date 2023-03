BBB23: Equipe de Ricardo Alface detona Fred e Sapato depois de festa

Depois de uma declaração polêmica do youtuber e do lutador, a equipe de Ricardo Alface detona brothers

Neste domingo, 12, a equipe do biomédico Ricardo Alface decidiu publicar uma conversa que aconteceu entre o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, onde os brothers falam sobre as brigas recentes que tiveram com o novo rival. Porém, durante a conversa, Fred acusou Alface de crescer em um ‘ambiente hostil’ e por isso tem atitudes agressivas. A fala do influenciador não caiu bem entre os espectadores e o perfil oficial de Ricardo emitiu uma nota de repúdio.

“É com muita indignação que trazemos esse vídeo aqui. Como que em pouquíssimo tempo de convivência Fred pode deduzir isso de alguém? Durante toda a sua vida, Ricardo teve que adotar a postura de ser rígido, firme e reativo por conta de situações que ele já passou. Nas quais tentavam silenciá-lo, e ele precisava gritar para ser ouvido”, começaram, na legenda da publicação que fizeram através do perfil oficial no Instagram do biomédico.

“Ele não entrou no programa para ser silenciado e muito menos para abaixar a cabeça para pessoas que se crescem para cima dele. Ele não é menor do que ninguém. A família de Rick se sente constrangida com esse comentário de Desimpedidos pois, por mais que tivessem muitas dificuldades, ele foi criado com muito amor, carinho e RESPEITO. Ricardo vem de uma família simples. Saiu de casa com uma mochila nas costas aos 18 anos para jogar handebol e conseguir estudar através de uma bolsa de estudos, com o objetivo de ajudar a sua família que ficou no Nordeste”, continuaram.

“Ricardo trabalhava de manhã, fazia faculdade e ainda treinava handebol após a aula. Para se manter em Ribeirão Preto, ele trabalhou de vendedor de sapato, segurança, barman, animador de festa infantil, em lava rápido e em vários outros lugares. Ricardo morou em um alojamento, passou por muitas dificuldades mas nunca desistiu dos seus sonhos. Ele queria se formar e ajudar a sua família. Hoje, ele é um biomédico formado e apaixonado pela profissão. Entrou no BBB para ajudar cada vez mais a sua família que tanto o ajudou e o criou com muito amor. Ricardo é força e superação. É muito mais fácil apontar o dedo para alguém do que olhar para si mesmo, né Fred? Essa dedução sobre Rick e sua família foi um descaso e um desrespeito sem tamanho”, completaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Alface 🥬 (@rickcamargo)



Cezar faz acordo com Mc Guimê

Na madrugada desta segunda-feira, 13, o cantor Mc Guimê tomou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas após deixar Cara de Sapato sozinho no quarto do líder. O descuido do artista aconteceu após Cezar Black chamá-lo para conversar.

O enfermeiro, emparedado pelo cantor, foi ao recinto chamar o famoso para conversar sobre a indicação dele ao paredão. O que ele não sabia é que o líder levaria uma gravíssima punição por conta disso.

Cezar Black decidiu pedir desculpas ao cantor e fez um combinado com ele durante a manhã na fila do Raio-X: "O que dá pra fazer é: se eu ficar na Xepa e você ficar na Xepa, eu cubro você quando tiver estaleca. Realmente não foi minha intenção", sugeriu o enfermeiro. Ainda madrugada, Mc Guimê brincou que perdeu as estalecas por culpa de Cezar e deu risada da situação com Cara de Sapato. "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", falou o líder lamentando e dando risada ao mesmo tempo.