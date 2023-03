BBB 23: Cezar faz acordo com Mc Guimê após fazer brother tomar punição: ''Cubro''

Após Mc Guimê perder 500 estalecas, Cezar faz acordo com cantor e pede desculpas pelo ocorrido

Na madrugada desta segunda-feira, 13, o cantor Mc Guimê tomou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas após deixar Cara de Sapato sozinho no quarto do líder. O descuido do artista aconteceu após Cezar Black chamá-lo para conversar.

O enfermeiro, emparedado pelo marido de Lexa, foi ao recinto chamar o famoso para conversar sobre a indicação dele ao paredão. O que ele não sabia é que o líder levaria uma gravíssima punição por conta disso.

Afetado com a situação, Cezar Black decidiu pedir desculpas ao cantor e fez um combinado com ele durante a manhã na fila do Raio-X.

"O que dá pra fazer é: se eu ficar na Xepa e você ficar na Xepa, eu cubro você quando tiver estaleca. Realmente não foi minha intenção", sugeriu o enfermeiro.

Ainda madrugada, Mc Guimê brincou que perdeu as estalecas por culpa de Cezar e deu risada da situação com Cara de Sapato. "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", falou o líder lamentando e dando risada ao mesmo tempo. "Tomei um susto. O que eu tô fazendo?", contou.

Guimê leva punição gravíssima e gera revolta entre os brothers: "Proibido"

O líder MC Guimê foi surpreendido por uma punição grave na madrugada desta segunda-feira, 13, na casa do BBB23. Ele perdeu 500 estalecas por um motivo inusitado. Os brothers ficaram surpresos com a situação e chagaram a questionar a produção do programa.

A situação aconteceu enquanto ele estava no Quarto do Líder com Cara de Sapato. Foi então que Cézar Black pediu para ter uma conversa com o marido de Lexa. Ele saiu do quarto e deixou o lutador dormindo sozinho lá dentro.

Pelas regras, o líder não pode deixar ninguém sozinho em seu quarto. Assim, um aviso nos telões informou os brothers sobre a punição. "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro". Perplexo com a quantidade de estalecas perdidos, eles reclamaram e levaram uma bronca do Big Boss.

Veja o momento:

O Guimê tomou 500 estalecadas.

Ele saiu do quarto e deixou o Sapato dormindo no quarto.#BBB23pic.twitter.com/KAInfsQJAU — Haftas Arden (@HaftasArden) March 13, 2023