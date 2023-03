BBB 23: Após levar punição gravíssima, Mc Guimê aponta brother: ''Ele causou''

Mc Guimê aponta brother após perder 500 estalecas indiretamente por conta do advsersário no jogo

Na madrugada desta segunda-feira, 13, o cantor Mc Guimê tomou uma punição gravíssima da produção e perdeu 500 estalecas. O brother recebeu a represália após deixar Cara de Sapato sozinho no Quarto do Líder, cômodo que só pode ser frequentado na companhia do líder da semana.

O marido de Lexa esqueceu do amigo no recinto ao ser chamado por Cezar Black, sua indicação do paredão, para conversa após a formação da berlinda.

"Nossa, 500 estalecas. Só porque fui atender a porta. O Black vem me chamar essas horas. Não podia deixar a porta aberta, aí fui fechar a porta porque ele também não pode entrar no quarto. Você [Sapato] tava dormindo, não me liguei mesmo", comentou o artista o que aconteceu.

MC Guimê segue a conversa com Cara de Sapato e brinca sobre o enfermeiro: "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", falou o líder lamentando e dando risada ao mesmo tempo. "Tomei um susto. O que eu tô fazendo?", disse o cantor.

Larissa e Cezar se desentendem após 'pacto': ''Mentindo''

Após venceram a Prova do Anjo juntos Cezar Black e Larissa fizeram alguns combinados em relação ao jogo por dividirem a imunidade. Em consenso, eles escolheram Aline Wirley para imunizarem neste domingo, 12, mas a professora de Educação Física acabou descontente com o enfermeiro ao ser votada por ele durante a votação da casa.

Emparedada pelos colegas de confinamento, a personal trainer não gostou nem um pouco do voto do parceiro de prova e rejeitou conversar com ele após a formação da berlinda. Em conversa com seus aliados, ela alegou que fez um combinado com ele sobre não se votarem.

"Eu cheguei no quarto e falei pra vocês. Essa semana eu não vou votar no Black porque a gente combinou de não se votar essa semana devido a gente ter feito coisa juntos. Não entendi!", falou ela para os brothers de seu quarto.