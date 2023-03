BBB23: Equipe de Key Alves pede transparência e acusa perseguição: "Lutando"

Equipe de Key Alves publica desabafo nas redes sociais e diz que programa precisa 'mostrar todos os lados'

A equipe de Key Alves usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para engajar os fãs. Preocupados com a série de derrotas que ela está sofrendo no jogo, eles publicaram uma mensagem de apoio à sister.

"Se a Key fala algo no quarto, isso vira motivo de piada. Mas, desde que o Cowboy saiu, a única coisa que o Deserto faz é ficar no quarto falando dela. Se a Key olha pra alguém, isso sai em todos os lugares. Existem pessoas que só falam da Key, e ninguém fala sobre isso", começou o desabafo.

Eles acusaram que ela está sofrendo perseguição dentro da casa. "Estamos vendo uma jogadora sendo alvo de um quarto inteiro e, tudo bem, é o jogo. Ela foi ali se expor para isso, para jogar. Mas queremos ver transparência da parte de todos! Queremos ver todas as falas e ações sendo mostradas e, nos comprometemos, iremos mostrar", afirmaram.

Ao final, eles avisaram que ela ainda não deixou o jogo e que tudo pode acontecer. "O jogo não acabou, como o Quarto Deserto pensa! Semanas atrás, achavam que a Key era a grande jogadora e a favorita. Agora, julgam cachorro morto e passam o dia chutando. Pois bem, por aqui continuaremos lutando ainda que muitos estejam contra nós. Nós estaremos ao lado dela!", diz a mensagem.

Definições em semana decisiva

Os brothers do quarto deserto seguiram o papo sobre as opções de votos no oitavo paredão do BBB 23, e falaram sobre as combinações possíveis de adversários na berlinda.

MC Guimê, que indicou Cezar e Key Alves para o paredão após atender o Big Fone na última quarta-feira, 01, disse acreditar que a jogadora de vôlei será eliminada.

"Todo mundo lá fora vê isso", o cantor disse sobre o jeito de Key Alves. Ele emendou: "Até semana retrasada, a Key era uma das pessoas que eu falei exatamente esse termo, e eu não tenho medo de usar. Que tava mais tendo uma passada europeia aqui dentro dessa casa".