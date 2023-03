BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e recebe uma missão difícil

MC Guimê corre para atender o Big Fone e precisa emparedar dois participantes do BBB 23. Saiba quem ele escolheu!

Na noite desta quarta-feira, 1º, o Big Fone voltou a agitar a casa do BBB 23, da Globo. O telefone tocou e foi atendido por MC Guimê, que passou na frente de todo mundo para chegar até o aparelho. Porém, a missão não era tão feliz.

Guimê ouviu a mensagem de que precisava emparedar duas pessoas. “Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer um da casa”, disse a voz misteriosa.

Assim que o telefone desligou, MC Guimê anunciou a sua decisão e mandou Key Alves e Cezar Black para a berlinda. Porém, os participantes não sabem que um deles ainda tem uma chance de escapar da berlinda.

Isso porque, no sábado, 4, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender terá a missão de tirar um dos dois emparedados da berlinda. Além disso, o participante que for salvo terá o direito de indicar alguém para o paredão no domingo.

Nas redes sociais, Boninho anunciou os dois toques do Big Fone. "Semana turbo acabou, mas a gente não para e vai ter Bigfone em duas etapas. Hoje toca 18:30, dois serão emparedados e não jogam o líder amanhã. Sábado toca de novo no ao vivo. Um deles será salvo. O participante salvo terá direito a indicar alguém para o paredão no domingo, mas só vai saber quando for avisado! A gente não para!!!", disse ele.