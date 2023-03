BBB 23: Fred revela opção de voto e explica estratégia: "Proteger a Marvvila"

Fred conversou com sisters sobre motivos que o fazem querer indicar participante ao paredão

No quarto do líder, Fred conversou com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa sobre a sua indicação ao paredão de domingo.

O influencer pensa em puxar Sarah Aline para a berlinda caso não consiga seguir a estratégia para Key Alves deixar a casa mais vigiada do Brasil.

A jogadora de vôlei foi indicada ao paredão por MC Guimê, que atendeu ao Big Fone na última quarta-feira, 01.

Inicialmente, o influencer afirma precisar que um confinado do quarto deserto atenda ao Big Fone e tire a jogadora de vôlei da berlinda.

Dessa forma, ele conseguiria indicá-la direto ao paredão, sem direito ao Bate-Volta. Caso não seja possível e ela escape do paredão, ele pensa em indicar a psicóloga.

Fred explica sua decisão em conversa com Larissa

"Se Domi for imunizada, tem que botar Sarah", diz Larissa. "É um argumento que tenho, já tinha falado antes. É também um jeito de proteger a Marvvila, porque acho um paredão perigoso pra ela, mas não acho perigoso para Sarah", afirma Fred.

Em seguida, o influencer explica que tem como justificar sua indicação em Sarah Aline ao paredão. "Óbvio que não gostaria de colocar a Sarinha, mas nesse cenário tenho um argumento que é muito seguro. Também puxaria torcida pra ela tranquilamente. Seria até muito doido, eu indicar ela e puxar torcida pra ela", inicia ele.

"Seria uma movimentação pensando nisso. Acho que ela é uma pessoa das vezes que ela se posicionou em hora de votar, em Jogo da Discórdia principalmente, Big Fone, Líder. Acho que ela foi incrível", completa o jornalista, que acredita na permanência da sister.

Larissa também enumera movimentações da psicóloga dentro da casa mais vigiada do Brasil, concordando que ela tem motivos para continuar no programa e, assim, eliminar Key Alves.

"Ela indicou o Sapato que ninguém indicaria. Ela chamou Domi, que é do grupo dela. Eu acho que ela se movimentou no jogo", diz a professora de Educação Física.