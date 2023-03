BBB23: Domitila detona brother e aponta intolerância: ‘Favelado chique incomoda’

Miss Alemanha Domitila Barros faz caveira de brother e promete se vingar para ferir rival no BBB23

A Miss Alemanha Domitila Barros perdeu a paciência com o líder da semana, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Em uma conversa com o enfermeiro Cezar Black na hora das compras do mercado da Xepa, nesta sexta-feira, 3, a sister detonou o brother, acusando ele de ser intolerante.

“Favelado chique incomoda. Não tá acostumado a conviver com gente como eu? Problema seu, vá ter uma vida mais diversa. Não tá acostumado com a debochada, preta, miss, princesa, f*da-se, vai se acostumar agora. Não sou obrigada nem a servir, nem a entreter, não”, disparou a Miss.

“Não vou ficar dançando pra entreter sua coreografia, não. Não vou ficar lhe babando. Esse menino eu pensava que ele era jogador, não sabia o que fazia nem de onde vem”, continuou Domitila, detonando o modo apaziguador do youtuber.

Domitila ainda fez questão de planejar uma vingança contra o líder da semana, para mexer com o emocional do brother: puxar Larissa para o paredão se for indicada e ter direito ao contragolpe. “Vou falar na cara dele, pra ele sentir que tem uma comunidade amando, esperando ela, e ele que sofra aqui. Jogadores de futebol, comunidade funk, cantores de trap gatinhos do Brasil, querem ver a bonitona lá fora solteira? A chance é essa, vote”, disse.

Pedido de apoio

A equipe de Key Alves usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para engajar os fãs. Preocupados com a série de derrotas que ela está sofrendo no jogo, eles publicaram uma mensagem de apoio à sister.

"Se a Key fala algo no quarto, isso vira motivo de piada. Mas, desde que o Cowboy saiu, a única coisa que o Deserto faz é ficar no quarto falando dela. Se a Key olha pra alguém, isso sai em todos os lugares. Existem pessoas que só falam da Key, e ninguém fala sobre isso", começou o desabafo.

Eles acusaram que ela está sofrendo perseguição dentro da casa. "Estamos vendo uma jogadora sendo alvo de um quarto inteiro e, tudo bem, é o jogo. Ela foi ali se expor para isso, para jogar. Mas queremos ver transparência da parte de todos! Queremos ver todas as falas e ações sendo mostradas e, nos comprometemos, iremos mostrar", afirmaram.

Ao final, eles avisaram que ela ainda não deixou o jogo e que tudo pode acontecer. "O jogo não acabou, como o Quarto Deserto pensa! Semanas atrás, achavam que a Key era a grande jogadora e a favorita. Agora, julgam cachorro morto e passam o dia chutando. Pois bem, por aqui continuaremos lutando ainda que muitos estejam contra nós. Nós estaremos ao lado dela!", diz a mensagem.

