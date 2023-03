BBB23: Dania Mendez faz planos ao descobrir relação de Fred Desimpedidos e Boca Rosa

Modelo mexicana Dania Mendez descobre relação de Fred e Bianca Andrade e fica chocada

Nesta quinta-feira, 16, a influenciadora e modelo mexicana Dania Mendez teve uma revelação que não esperava! A nova integrante do Big Brother Brasil 23, que veio do intercâmbio com o La Casa de Los Famosos, ficou bastante animada ao descobrir que o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, é ex da influenciadora e empresária Bianca Andrade, e já tem planos para o futuro.

Enquanto os confinados falavam sobre maternidade, a mexicana perguntou para o jornalista com quantos anos ele virou pai. Então, Fred respondeu que foi aos 31, acrescentando que Boca Rosa, a mãe do pequeno Cris, é uma empresária bastante famosa.

O youtuber revelou que ele e Bianca decidiram juntos ter um filho, contando também sobre a separação e que o plano era que ficassem juntos, mas que no final, não foi possível. “O plano era que seguíssemos juntos, mas não deu… Estamos muito bem. Ela participou do Big Brother em 2020”, relatou.

Dania, então, ficou bastante curiosa sobre a declaração do jornalista, perguntando se Bianca era famosa. “Sim, muito famosa”, respondeu Fred. Bastante animada com a possibilidade de colaborar com a influenciadora, a mexicana disse: “Ela é famosa, empresária? Que interessante, vou colaborar com ela”.

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!