BBB23: Dania Mendez compara reality show brasileiro com ‘La Casa de Los Famosos’

Modelo e influenciadora mexicana Dania Mendez compara BBB 23 com reality show que fazia parte

Nesta quinta-feira, 15, a mais nova participante do Big Brother Brasil 23, a influenciadora e modelo mexicana Dania Mendez, decidiu fazer uma comparação do reality show brasileiro com o La Casa de Los Famosos, onde estava confinada. Ela disse que, mesmo que ambos sejam de confinamento, existem diferenças notáveis entre os dois.

Enquanto conversava no quarto Fundo do Mar, a mexicana revelou que, em sua opinião, o Big Brother Brasil é mais intenso e agitado do que o reality mexicano. “Aqui vocês têm coisas boas que lá não temos, mas lá é muito mais tranquilo, relax, que aqui”, explicou a modelo.

Dania ainda enfatizou que o La Casa de Los Famosos é mais “good vibes” e que as brincadeira e provsa são mais tranquilas. “Lá a casa é mais tranquila, tudo! Brincadeiras, provas… Bem mais tranquilas. Aqui… intenso!”, concluiu a mais nova participante da casa mais vigiada do Brasil.

Brothers shippam Dania com Cara de Sapato após aproximação entre nova participante e lutador

Depois da chegada surpresa de Dania Mendez ao BBB 23, os brothers a levam para conhecer a casa. Em espanhol, Domitila Barros pergunta à visitante se ela realmente está fazendo um intercâmbio no Brasil e não está competindo com eles, e Dania Mendez confirma que continua jogando no reality mexicano. Depois, a modelo e influenciadora conhece um pouco dos brothers, que se apresentam.

"Eu imagino que o Cara de Sapato está muito encantado", brinca Domitila para a visitante, em espanhol. Os brothers, então, começam a bater palmas e shippar o lutador com a modelo "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação. Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

