BBB23: Bruno Nogueira fala sobre desemprego depois de desistir do reality

Bruno Gaga, atendente de farmácia, desabafa sobre voltar a ser desempregado após desistir de BBB23

Depois de desistir do confinamento do Big Brother Brasil 23, ao apertar o botão, o ex-atendente de farmácia Bruno Gaga desabafou sobre estar desempregado novamente. Agora influenciador, ele não tem mais uma fonte de renda fixa e irá se virar para quitar as contas.

“Foi um ato de coragem, porque dinheiro nenhum paga nossa saúde mental e minha alma estava triste”, refletiu o ex-atendente de farmácia, em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Bruno ainda deixou claro que não estava mais se enxergando dentro do confinamento.

“Quando vi que eu não estava sendo eu, me perdendo, triste... Pensei que eu não era aquilo. Sou abraço e alegria. Quando me ofusquei, preferi apertar o botão, não queria passar aquela imagem para o público”, explicou Bruno, sobre sua desistência.

“Já deu, realizei um dos meus sonhos. O BBB foi só um passo, o meu sonho de verdade vou realizar aqui fora. Meu coração estava se esbagaçando por dentro, e eu disse que não quero isso para mim. O que paga é a saudade da minha família e dos meus pais. Se Deus quiser vão ter muitas propostas para mim e vou conseguir o meu propósito, que é mudar a vida da minha família”, completou o ex-brother.

o bruno desistindo do bbb do mesmo jeito que a gaga desistiu do rock in rio pic.twitter.com/m5KDLyrslk — Portal Fred Nicacio Ceara (@kaliuchss) February 17, 2023

Mistério! Boninho deixa seguidores confusos com revelação sobre BBB23

Ainda nesta terça-feira, o diretor do BBB 23, Boninho compartilhou em suas redes sociais um vídeo fazendo mistério sobre a “semana turbo” do BBB. “Queria contar para vocês o que vai acontecer essa semana... mas não me deixaram. Então vocês vão ter que entender o que vai ser essa semana só quando o Tadeu contar”, anunciou o diretor do reality show de confinamento da Rede Globo.