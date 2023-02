BBB 23: Boninho faz mistério e deixa fãs intrigados sobre “semana turbo” do reality em novo vídeo

O diretor do BBB 23, Boninho deixou os fãs intrigados ao fazer mistério sobre a “semana turbo” do programa em novo vídeo

Nesta terça-feira, 21, Boninho (61) causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram um vídeo fazendo mistério sobre a “semana turbo” do BBB 23.

O diretor do reality-show surgiu de frente ao mar e comentou: “Queria contar para vocês o que vai acontecer essa semana... mas não me deixaram. Então vocês vão ter que entender o que vai ser essa semana só quando o Tadeu contar”.

Ao final do clipe, o marido da apresentadora Ana Furtado (49) filmou a praia no Rio de Janeiro em que estava. “Enquanto isso, a gente fica com esse visual aqui”, finalizou.

Nos comentários, Ana Furtado entrou na brincadeira e comentou: “Vou descobrir tudo! Peraí gente”. E a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari (63) respondeu: “Conta pra nós, Ana”.

Os seguidores do diretor do BBB ficaram morrendo de curiosidade e levantaram várias especulações nos comentários! “Uma repescagem?”, perguntou uma fã. E outra espectadora questionou: “Vai ter paredão falso?”.

Acusou!

Dentro da casa, Amanda Meirelles acusou os brothers de ficarem “mimando” a atriz Bruna Griphao na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu vi que a Bruna ficou sentida. Ela chegou na cozinha e falou: 'A Amanda guarda as coisas e depois solta, depois de um tempo'. Mas eu já tinha falado pra ela. A gente vai tentar falar e ela corta e começa a falar dela, e nem sempre é ela o centro das atenções”, disse a médica para Aline Wirley.