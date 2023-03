BBB23: Bruna se irrita com Fred e cobra Larissa: ‘Toda hora’

Atriz Bruna Griphao perde a paciência com youtuber Fred Desimpedidos e cobra Larissa

Nesta quinta-feira, 9, as coisas no Big Brother Brasil 23 estão cada vez mais tensas. Desta vez, a atriz Bruna Griphao decidiu chamar a atenção da professora de educação física Larissa Santos por estar preocupada com algumas atitudes do youtuber Fred, do canal Desimpedidos, dentro da casa mais vigiada do país.

Em uma conversa que aconteceu na área externa da casa, a atriz mostrou como está frustrada com o companheiro. “Toda hora ele com essa brincadeirinha de Cristian, eu não gosto! Ele fala de uma forma que… Não dá. Toda hora soltando umas piadinhas também”, reclamou Bruna.

Além disso, a famosa mostrou que tem mais coisas incomodando ela em respeito ao seu colega de confinamento. Bruna tentou saber informações sobre o Quarto Branco, mas Fred não quis contar. “Ele não quer me contar o que rolou no Quarto Branco, me fala!”, pediu para Larissa.

“Amiga, vou respeitar o tempo dele. Depois ele te conta. Mas vou dizer uma coisa: ela foi baixa! Ela disse muita merda, cara. Parece que depois de umas 2 horas ela pediu desculpa e eles começaram a ter uma conversa tranquila, mas rolou de tudo naquele carro. Ela foi baixa, ele blefou e falou um monte”, revelou a professora de educação física.

Bruna: “Ele(Fred) não quer me contar o que rolou no Quarto Branco, me fala!”

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles. Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.