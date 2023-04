BBB23: Bruna revela sonho bizarro com ex-affair: ‘Ficava com a Paula’

Atriz Bruna Griphao expõe sonho desesperador que teve no confinamento do BBB 23

Na tarde desta terça-feira, 4, a atriz Bruna Griphao chocou suas colegas de confinamento, a médica Amanda Meireles e a professora de educação física Larissa Santos, ao revelar um sonho inusitado que teve. A famosa contou que se viu assistindo ao ex-brother e affair Gabriel Tavares beijando outra integrante do elenco do Big Brother Brasil 23.

Bruna revelou que em seu sonho, o modelo aparecia beijando a biomédica Paula Freitas, que entrou junto do ex-bbb após ganharem a disputa na Casa de Vidro antes da edição oficial. “Gente, eu sonhei que o Fop ficava real com a Paulinha”, começou a artista.

Amanda, então, bastante surpresa com a imaginação da aliada, reagiu: “O quê?”. Logo, Bruna aproveitou para confessar que não tem se sentido confortável com o que tinha visto no sonho. “Eu sonhei real que ele ficava com a Paulinha e era esquesito”, desabafou a atriz.

A atriz ainda achou que o sonho pode ser algum tipo de aviso, sugerindo até que o youtuber Fred Desimpedidos, que teve um affair com a personal trainer dentro do confinamento, poderia estar namorando outra pessoa já. “Imagina a gente sai e o Fredinho tá namorando?”, disse Bruna. Larissa, então, apenas encarou a amiga de canto, sem falar nada como resposta.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, a atleta falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”.

