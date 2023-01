BBB23: Bruna Griphao nega romance com Gabriel Tavares

Atriz Bruna Griphao rejeita flerte com brother e indica que só quer amizade

Na noite desta quarta-feira, 18, a atriz Bruna Griphao contou que não deseja um romance com o brother da Casa de Vidro Gabriel Tavares, como muitos internautas pensaram, após momentos de carícias na piscina do Big Brother Brasil 23.

Os dois acabaram ficando bem próximos nesses primeiros dias de confinamento no reality show da Rede Globo, chegando até mesmo a trocar alguns carinhos na piscina durante a tarde, dando a entender que eles poderiam estar engatando em algum tipo de relacionamento romântico.

Mas a atriz fez questão de negar tudo isso, frustrando alguns fãs que já shippavam o casal de pombinhos, mas alegrando alguns que ainda sonham que Bruna se relacione com o youtuber Fred. “Não é nada demais, é amizade”, disse ela. “Eu acho ele uma graça, mas ele não é meu estilo, só isso. Eu gosto de moreno”, completou a atriz.

Bruna Griphao exibe o corpo sarado no BBB 23

A atriz Bruna Griphao tomou banho dentro da casa mais vigiada do Brasil e seu abdômen tanquinho roubou a cena. A estrela apareceu de biquíni na hora da higiene e deixou à mostra sua barriga trincada.

A equipe de Bruna, inclusive, aproveitou para publicar alguns registros do momento no Twitter, levando a torcida à loucura. Nos cliques, Griphao surgiu com um biquíni rosa e preto e a barriga sarada em dia: “Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata!”, a assessoria escreveu na legenda.