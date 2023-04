BBB23: Bruna Griphao confessa que pretende encontrar ex-affair: “Lá fora”

Romance? Bruna Griphao abre o jogo e revela se relacionamento com ex-brother tem futuro fora do BBB23

A atriz Bruna Griphao (24) teve dois pretendentes dentro da casa mais vigiada do Brasil, o modelo Gabriel Fop (24) e o ator Gabriel Santana (23), com quem não chegou a se envolver fisicamente, mas trocou declarações. Na última segunda-feira, 17, a atriz abriu o jogo com a sister do deserto e revelou que pretende encontrar um dos brothers fora do BBB23.

Tudo começou quando LarissaSantos (23) perguntou se Bruna ficaria com Gabriel quando deixasse o reality: “Qual Gabriel? Porque tem dois", a loira perguntou, tentando se esquivar do assunto polêmico. “O único para você pensar. O Gabriel", Larissa se referiu a Santana, dando a entender que não apoia a relação com Fop, que foi considerada abusiva e ganhou até um discurso de Tadeu Schmidt.

Aline Wirley (41) também entrou na conversa, lembrando que o casal não chegou a trocar beijos: "O Gabriel que você não ficou. O Brasil quer saber", a ex-rouge brincou. “Eu não sei... Para isso com isso, Larissa!”, Bruna ficou nervosa, mas revelou que pretende encontrar o brother: “Falei que lá fora a gente ia conversar”, confessou.

“Eu quero saber, você vai ficar com o Gabriel? Você vai beijar a boca dele?", Larissa disparou e fez questão provocar a atriz, que insistiu: “Não sei", Bruna repetiu diversas vezes e não deu certeza quanto ao futuro da relação com o ator, que se declarou diversas vezes durante o reality.

uma parte do video pra quem não viu o momento… (reparei que no inicio do video a amanda fala “gabriel segundo) 😉 pic.twitter.com/VpEC5AxkjO — isa.🦏 (@isacomenttsx) April 18, 2023

Gabriel Santana revela se pensa em um futuro com Bruno Griphao

Enquanto isso, fora da casa mais vigiada do Brasil, o ex-brother eliminado com 56,45% dos votos, Gabriel Santana abriu o jogo durante uma entrevista com a CARAS Brasil e falou sobre ter se apaixonado por Bruna Griphao durante o reality. Assim como a loira, ele disse que também não imagina os dois construindo um relacionamento fora do programa, mas que está aberto para uma conversa.