BBB23: Bruna Griphao alfineta rival após treta: “Me atropelou”

Bruna Griphao desabafa sobre bate-boca e critica sister depois de ser confrontada durante o Jogo da Discórdia no BBB23

Bruna Griphao (24) não parece estar disposta a esquecer sua treta com Sarah Aline (25) no Jogo da Discórdia do BBB23. As duas tiveram um bate-boca acalorado na última noite e durante a manhã desta terça-feira, 04, a loira se revoltou ao recordar a discussão e ainda alfinetou a psicóloga com um desabafo em seu Raio-X.

No vídeo diário, Bruna mandou a real e disse que foi interrompida pela rival: "Ontem teve Jogo da Discórdia, parece que um caminhão me atropelou. E atropelou de fato. No Jogo da Discórdia, eu tentei falar, e a Sarah disse que eu não escutava; aí eu tentei escutar, e ela ficou falando 10 minutos umas palavras muito difíceis”, a atriz reclamou.

Ela ainda aproveitou para alfinetar Sarah: “Não difíceis, mas daquele jeito bonito da Sarah de falar. E, quando eu vi, já estava escutando há meia hora, no intervalo. Enfim", desabafou e em seguida, lembrou que suas amigas, Larissa (23) e Amanda(32) correm o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta noite.

Bruna desconversou sobre a treta com a psicóloga e usou o vídeo para fazer um apelo a sua torcida: “Sobre as outras coisas também, várias queixas. Mas vamos falar sobre quem a gente quer que fique: a Lari e a Amanda. Por favor, deixem elas ficarem!", a loira pediu e finalizou seu recado diário.

Irritada com sister, Bruna Griphao volta a criticá-la:

Essa não foi a primeira vez que Bruna Griphao mostrou seu descontentamento com a rival. A atriz voltou a detonar sister durante uma conversa com suas aliadas no Quarto do Líder. Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 04, a loira se mostrou bastante irritada com Sarah Aline, participante que já havia chamado de hipócrita nos últimos dias e repetiu a crítica.