Rafaella Justus e a madrasta usam looks iguais em noite especial

Saiba qual é o preço da camiseta que Rafaella Justus e Ana Paula Siebert usaram para noite especial nesta semana

A jovem Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou a mesma blusa que sua madrasta, Ana Paula Siebert, em noite especial. As duas se encontraram na noite de quarta-feira, 15, para a degustação do cardápio da festa de debutante da adolescente. Lá, elas perceberam que foram ao local com a mesma camiseta.

Elas usaram uma camiseta regata preta da marca Loewe. A peça custa US$ 430, cerca de R$ 2.200.

“Viemos de gêmeas sem combinar. Só acho que a gente tem muito bom gosto. Ela ganhou da mãe dela hoje, eu também vim com a minha”, disse Ana Paula nos stories do Instagram.

Rafaella completará 15 anos de idade no dia 21 de julho e ganhará uma festa luxuosa para marcar a data.

Look estiloso de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 14 anos, roubou a cena ao aparecer deslumbrante com um vestido de festa. Ela marcou presença na festa de debutante de uma amiga na noite de sábado, 27, e caprichou na escolha do seu look.

A estrela apostou em um vestido rosa longo, sem alças e com fenda na perna. O modelito é da grife Fabulous Agilità e custa R$ 3.997. Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa estilo carteira em tom de dourado, que combinava com sua sandália.

Recentemente, Rafa Justus passou por cirurgias. Ela contou que fez uma rinoplastia e também uma ortognática, que faz ajustes nos ossos do rosto.