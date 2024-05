Kéfera se revolta com cuecas rasgadas que doaram: 'Não é descarte'

Inacreditável! Organizando doações para o Rio Grande do Sul, Kéfera se revolta com peças íntimas rasgadas que enviaram para vítimas

A influenciadora e youtuber Kéfera mais uma vez compartilhou sua revolta na internet ao mostrar peças impróprias que recebeu nas doações que está arrecadando para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Após alguns dias de ter postado um vídeo exibindo sapatos velhos, sujos, mofados e quebrados, a famosa agora mostrou nesta quarta-feira, 15, cuecas rasgadas que enviaram para "ajudar". Diante da situação, ela se revoltou e mandou um recado para todos que pensam que estão colaborando, mas na verdade estão atrapalhando o trabalho voluntário.

"Vocês querem ajudar ou atrapalhar? Olha o cueca que doam pra gente, sacanagem, com um furo, bem no saco, você acha que isso vai ajudar pra que? Olha isso aqui, olha situação da cueca que doam... Você acha que dá pra usar isso aqui? Por que você doa lixo? Doação não é descarte, pelo amor de deus", exclamou.

Assim como Kéfera vários famosos estão como voluntários para ajudar os gaúchos. Os ex-BBBs Davi e Amanda estão no estado agindo diretamente. O ex-motorista de aplicativo foi até recepcionado pelo prefeito de Canoas enquanto a médica está atuando nos hospitais e fazendo horas de plantão.

Pedro Scooby atualiza seu estado de saúde

O surfista Pedro Scooby revelou como está seu estado de saúde e de alguns integrantes de sua equipe que participaram dos resgates nas enchentes no Rio Grande do Sul. Em sua casa, no Rio de Janeiro, após dias salvando gaúchos e animais na água, o atleta comentou que precisou tomar vacinas.

Apesar de estar bem e sem nenhum sintoma preocupante, o ex-BBB disse que algumas pessoas de sua equipe pegaram gripe e uma foi até para o hospital. Pedro Scooby ainda contou que continuará ajudando e que sua esposa, a modelo Cíntia Dicker, não para de arrecadar coisas para enviar em caminhões. Saiba mais aqui.