Kit de abridores, adega, livro e mais: 7 itens incríveis para presentear pessoas que amam vinhos

Com acabamento em aço inox escovado, esse kit ideal para apreciadores de vinho oferece praticidade e elegância. Inclui um cortador de lacres de alumínio, um abridor elétrico de vinho e uma bomba a vácuo para preservar as propriedades da bebida por mais tempo.

Se você tem paixão por vinhos ou quer surpreender um amigo que também aprecia a bebida, está no lugar ideal! Aqui, reunimos sugestões fantásticas, desde quadros porta-rolhas até kits completos para desfrutar de bons momentos com vinho. Bacana, não é mesmo?

Com capacidade para até 16 garrafas, essa adega possui display digital e controle eletrônico, mantendo a temperatura ideal entre 10 e 18 graus. Equipada com sistema de refrigeração por placas termoelétricas, garante economia e funcionamento silencioso. Suas prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis facilitam o manuseio das garrafas, enquanto a iluminação em LED e os pés frontais niveladores garantem ajustes precisos.

7. O guia essencial do vinho, de Madeline Puckette e Justin Hammack: https://mercadolivre.com/sec/2SkNBua

O site Wine Folly é uma das maiores referências mundiais quando o assunto é vinho.Com explicações claras e acessíveis, este guia reúne informações imprescindíveis sobre as uvas mais cultivadas do planeta, apresenta as características de cada uma, ensina sobre harmonização com alimentos e até mesmo a degustar e a servir a bebida. Ideal tanto para iniciantes, quanto iniciados.