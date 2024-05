Lucas Souza recorda ataques homofóbicos em 'A Fazenda 15': 'Me machucava'

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza falou sobre comentários homofóbicos direcionados a ele dentro de 'A Fazenda 15'

Lucas Souza, influenciador digital e ex-'A Fazenda 15', da Record, esteve no programa 'Sala e TV' e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Ao longo do bate-papo com os apresentadores, ele recordou o episódio em que Adriane Galisteu chamou atenção dos demais participantes do reality rural após uma série de comentários homofóbicos serem direcionados a ele.

Recentemente, o ex-marido de Jojo Todynho publicou uma espécie de carta aberta em suas redes sociais a respeito de sua sexualidade. Durante o texto escrito por ele, Lucas afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual".

O assunto, até então, nunca tinha sido abordado por ele publicamente. No entanto, antes mesmo de decidir falar sobre sua vida pessoal, Lucas Souza foi alvo de homofobia dentro de 'A Fazenda 15', em novembro do ano passado.

"Como eu não queria que fosse um assunto virasse pauta, mas que já era muito pauta aqui fora, eu tentava não alimentar. Eu não acusava as pessoas, mas eu estava sentindo tudo aquilo", declarou o influenciador ao 'Sala e TV'.

E continuou: "Teve uma briga generalizada que foram xingamentos absurdos, imitava o jeito de uma pessoa afeminada. Só que como era um assunto que eu não queria que virasse [pauta], era algo que me machucava de certa forma. Eu não acusava as pessoas, eu entrava em outras questões", disse.

Em seguida, Lucas Souza lamentou que uma questão envolvendo sua vida pessoal tenha se tornado a pauta principal dentro de uma competição. "Foi algo que me baqueou, coisas que foram baqueando. Ali, o enredo do jogo, estava em torno de uma coisa que é mal resolvida dentro de uma pessoa. Uma questão pessoal minha, que não tinha nada a ver com as outras pessoas", explicou.

Por fim, sem mencionar nomes, ele contou que um ex-colega de confinamento o atacava constantemente com comentários dentro da sede rural: "Eu sentia que quando passava na casa, a pessoa me imitava. Isso era muito ruim, esse bombardeio psicológico, acho que as pessoas perderam completamente a noção das coisas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Souza (@lucassouza_ofl)

Lucas Souza realiza sonho na Grécia e encara perrengues

Lucas Souza (23) está curtindo férias na Grécia, um dos destinos mais buscados e almejados pelos turistas em todo o mundo. O influenciador digital e ex-Fazenda 15 desembarcou no país europeu na segunda-feira, 6, e pretende ficar por lá até a próxima semana.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que além de estar realizando um grande sonho, passou por alguns perrengues: "Perdi as malas". Confira o bate-papo completo com Lucas Souza!