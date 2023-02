BBB23: Brothers descobrem objeto nojento guardado na cozinha: "Sacanagem"

Brothers descobrem objeto nojento em uma das gavetas e ficam revoltados

Uma situação inusitada repercutiu bastante no BBB23 na tarde desta quinta-feira, 9. É que os brothers e sisters passaram um perrengue ao encontrarem um objeto inusitado guardado dentro de uma das gavetas da cozinha.

Ao lado dos panos de prato, eles descobriram uma bota de cano alto que seria de Marvvila . Alguns dos participantes ficaram revoltados com a situação e fizeram muitas críticas à sister. Isso porque eles consideraram uma falta de higiene deixar o objeto lá.

"Isso é a bota dela?", disse Bruno perplexo. Ricardo então dispara: "Ah, gente, sacanagem isso aí, tão botando no negócio de prato, mano", disse ele. As críticas não ficaram dentro da casa e chegaram até as redes sociais.

"Nossa, que porquice. Colocaram um sapato cheio de bactéria onde guardam itens de cozinha. Nojeira pura", disse um. "Deixa eles saberem que o Bruno cuspiu na bancada da cozinha, deitou na mesa e brincou com farinha", disse outro.

Veja o vídeo: