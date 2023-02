BBB23: Ao desistir, Bruno Gaga perde todo o dinheiro e se torna 'invisível' na Globo

Bruno Gaga perde todo o dinheiro e agora vai deixar o reality de mãos abanando

O atendente de farmácia Bruno Gaga vai perder dinheiro, prestígio e oportunidades após escolher deixar o BBB23. Ele apertou o botão e desistiu do reality na tarde desta sexta-feira, 17, deixando os brothers perplexos.

Não tem negociação: pelas regras previstas em contrato, quem deixa a atração é impedido de ser entrevistado nos programas da TV Globo e dos demais canais do grupo, incluindo o Multishow. Assim, não espere ver o ator em qualquer atração da casa tão em breve.

Ele também não vai receber, por exemplo, o cachê que seria pago em parcelas ao longo da atração. O brother também perde valores de “remuneração, prêmio ou indenização", dinheiro que ele poderia ter recebido nas provas do programa. Ele também não deve aparecer na final.

Bruno Gaga também terá que manter as obrigações previstas em contrato: caso não as cumpra, pode ser multado no valor do prêmio: R$ 1,5 milhão. Agora, ele deixa inclusive deixar imediatamente os Estúdios Globo e seguir para a sua família.

DESISTIU

