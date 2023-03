BBB23: Aline Wirley e Fred opinam sobre comportamento de MC Guimê durante Festa do líder

A festa aconteceu nesta quarta-feira, 15, e vem gerando diversas polêmicas dentro e fora da casa

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Aline Wirley comenta sobre a Festa do Líder MC Guimê, com o jornalista Fred.

Os dois comentam sobre as atitudes do cantor durante a festa, e o influencer diz: "Exato, eu pensei a mesma coisa, tanto que cheguei pra ele e falei: 'Você está dando trabalho, para'. Eu já queria ter dormido, porque não era uma noite boa pra mim, tudo me lembrava a Larissa e tal. Ainda tinha o ponto também de que eu não tive minha festa, sabe? Por conta de um ódio do outro lado, que foi reflexo das minhas atitudes".

Fred segue falando: "Estava muito ruim, mas só que, como ele estava, meio que sozinho, eu falei: 'Cara, vou ficar aqui'". Aline Wirley, então, diz: "Acho que ficou meio que todo mundo, a Bruna ficou sóbria".

Fred finaliza: "Não são as músicas que gosto pra festa, eu estava morrendo de sono, estava capengando ali no sofá, mas [pensei]: 'Eu vou ficar aqui pra ver o que ele vai fazer, entendeu? Pra evitar que ele faça qualquer besteira por conta disso'. Ele está com uma trajetória, na nossa visão daqui de dentro, tão legal, pra fazer alguma besteira, sabe? Mas enfim, é isso mesmo, a gente cuida da gente, a gente cuida do próximo, mas no final de tudo é a gente que tem que cuidar da gente mesmo".

Internautas acusam cantor de assédio

Após a polêmica, por ter feito o ato sem o consentimento da estrangeira, muita gente vem comentando que a atitude do funkeiro é assédio e que por isso, ele deveria ser expulso da casa. "Gente, o que o Guimê está fazendo tem nome e é assédio", disse uma telespectadora.

Mais gente ficou inconformada com a situação de Dania na casa. "É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil", questionaram.