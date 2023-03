BBB 23: Fred detona postura de MC Guimê em festa: “Deu trabalho”

Fred critica atitude de MC Guimê, que está sendo acusado pelo público de cometer assédio no BBB 23

Fred Desimpedidos (33) e Cara de Sapato (33) tiveram uma conversa sincera sobre a festa caótica da última noite, na tarde desta quinta-feira, 16. O Youtuber não passou pano e detonou a postura de MC Guimê (30), que assim como o lutador, está sendo acusado de assediar a recém-chegada no BBB 23, a mexicana Dania Mendez (31).

Durante o papo, Fred abriu o jogo e criticou as atitudes do funkeiro, relembrando os ocorridos da noite: "Guimê deu trabalho ontem, ein”, comentou com o lutador. “Ele estava muito feliz, né?”, Sapato tentou justificar o comportamento do brother. “Tava feliz, mas fez muita merd*”, Fred disparou na lata, mesmo sem saber sobre o suposto assédio.

A importunação foi notada por internautas que acompanharam a noitada pelas câmeras, fora da casa. Além do suposto assédio, o músico, que foi o líder da semana, bebeu além da conta e precisou ser repreendido diversas vezes pelos brothers, além de passar por um vexame e ter levado uma queda feia durante a festa.

Cara de Sapato também está sendo acusado pelo público de assediar a mexicana. Durante uma “brincadeira”, ele prendeu Dania na cama para tentar ficar com a morena. A produção do programa repreendeu a atitude, mas o brother não comentou o ocorrido com mais ninguém. Fora da casa, a equipe do lutador já repreendeu a atitude, assim como fez a assessoria de MC Guimê.

MC Guimê passa a mão em sister e Lexa reage:

Durante a festa de quarta-feira, 15, as câmeras do BBB 23 flagraram MC Guimê tentando passar a mão em Dania Mendez, a mexicana que acabou de entrar no reality. No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, o funkeiro tenta acariciar as costas da morena, que retira sua mão. Depois, ele insiste e acaricia o bumbum da sister, sem seu consentimento. Lexa, esposa do cantor, surgiu abalada e reagiu a cena.