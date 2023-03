BBB23: Aline Wirley briga com aliados do Quarto Deserto: ‘Insuportável’

Cantora Aline Wirley dá bronca em aliados durante conversa no quarto no BBB23

Nesta sexta-feira, 3, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley decidiu dar uma bronca em seus colegas de quarto no Big Brother Brasil 23. Mais especificamente na atriz Bruna Griphao, na professora de educação física Larissa Santos e no youtuber e líder da semana Fred, do canal Desimpedidos.

A bronca veio pois Aline pediu para que seus aliados reavaliem em quem eles vão votar no próximo Paredão, explicando o que acha que vai acontecer durante a disputa para escapar de mais uma berlinda do BBB 23.

“Os afetos que nossos parceiros/ aliados têm do outro lado. Eu acho que você [Bruna], Lari e Fred têm que, realmente, parar e sentir no coração de vocês mesmo o que faz sentido”, começou a Mami, como é chamada pelos integrantes do reality show.

Aline deixou claro que está do lado dos três, mas pode mudar de ideia, dependendo da atitude dos participantes. “Nós somos um grupo, mas a gente pode começar a votar se vocês falarem 'não vamos votar, a gente vai votar com eles' e a gente vota aqui em outras pessoas, e taca-lhe pau. Mas tem que fazer muito sentido porque senão vai ficar muito difícil para vocês”, disse a ex-Rouge.

“Vai ficar insuportável e não vai fazer sentido para vocês. E aí vamos passar para outro lado do game que não é legal. E tudo bem a gente decidir agora que não vai dar e vamos votar separados, e provavelmente, a gente vai acabar mesmo essa aliança, mas tem que fazer muito sentido para vocês porque para mim não tem problema”, ponderou Aline.

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.

