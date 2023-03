BBB23: Bruna diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Atriz Bruna Griphao expõe desconfiança com sister dentro do BBB23

Nesta quinta-feira, 2, a atriz Bruna Griphao gerou polêmicas dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23! Desta vez, a famosa revelou que desconfia da jogadora de vôlei Key Alves.

Do lado de fora da casa mais vigiada do país, a atriz esperava um provável toque do Big Fone, e conversando com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, revelou seus verdadeiros sentimentos sobre a atleta. Sem papas na língua, ela declarou que não confia mais na palavra de Key depois de descobrir mentiras contadas por ela. “Ela mentiu muito”, revelou Bruna.

Bruna ainda revelou para a aliada que estava em dúvida sobre quem deu um emoji ruim para ela no Queridômetro, e mesmo Key tendo negado sua participação no ato, a atriz ainda não confia totalmente na jogadora de vôlei.

Já para Aline, Key teria falado coisas sobre o médico Fred Nicácio, mas continuava perto dele, o que levantou as suspeitas da cantora. “Porque o Cowboy já tava incomodado fazia tempo. Uma coisa muito esquisita”, disse a cantora. “É. Você joga seu aliado para debaixo do ônibus e quando percebe que precisa dele… você volta”, completou Bruna.

Key Alves revela pesadelo no BBB 23

No quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alves contou que teve um pesadelo. Ela disse que sonhou com os brothers do BBB 23 dentro do reality, mas em outra casa. “A Larissa vinha pra cima de mim, e o Cowboy me protegia. E o Fred falava ‘Você tá errada mano, você tá errada’ pra ela, e ela louca”, conta a atleta.

"E aí veio o Fredão, só que ele tava com uma máscara, e ele ficava assim: ‘Eu avisei, eu avisei”, ela comenta. Em seguida, Key diz acreditar que seu subconsciente associou com a discussão que acontecia na casa do BBB 23 naquele momento, já que ela começou a ouvir a voz de MC Guimê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!