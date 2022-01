BBB22: Tadeu Schmidt manda recado para Luciano, o primeiro eliminado do reality: ''Toda a sorte do mundo''

Apresentador Tadeu Schmidt postou foto ao lado de Luciano, o primeiro brother eliminado do BBB22, e celebrou seu primeiro discurso e eliminação do programa

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 07h11

Tadeu Schmidt (47) fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para o primeiro participante eliminado do BBB22!

Luciano foi o primeiro brother a deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira, 25, em disputa contra Naiara Azevedo (32) e Natália (23). O ator recebeu 49,31% dos votos do público.

Após ter sido muito elogiado por seu discurso, o apresentador publicou um registro ao lado do influenciador digital e desejou sucesso na trajetória dele após o programa, comentando sobre o sonho do brother em ser famoso.

"E aqui encerramos o primeiro ciclo no BBB! Quantas emoções! Quanto aprendizado! Que dias intensos!!! Quanto a você, Luciano, que deixou clara a sua vontade de ser famoso, saiba que aqui está um cara que nunca vai te esquecer! Foi minha primeira eliminação, foi meu primeiro discurso… Tamo junto neste momento inesquecível! Toda a sorte do mundo, menino! Seja muito feliz!", desejou o comandante da atração da TV Globo.

A fala de Tadeu Schmidt repercutiu dentro e fora do confinamento. A jornalista Sonia Abrão (58) aprovou o discurso do colega de profissão. "BBB22: DISCURSO DE TADEU FOI TAPA NA CARA DA TURMINHA “PAZ E AMOR” QUE ESTRAGA O JOGO! Texto perfeito, o choque de realidade que esse povo da casa estava precisando! Bota pra trabalhar! E o apresentador se saiu melhor que a encomenda nessa prova de fogo do primeiro discurso! Valeu!", declarou a apresentadora da RedeTV!.

Confira o post de Tadeu Schmidt para Luciano do BBB22: