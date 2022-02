BBB22: Paulo Vieira alfineta Brunna e Ludmilla volta a defender a esposa: ''O Brasil não tá preparado pra essa mulher''

Cantora Ludmilla fala sobre participação da esposa no BBB22 após o humorista Paulo Vieira citar Brunna Gonçalves durante seu quadro

A cantora Ludmilla (26) usou suas redes sociais, mais uma vez, para falar sobre a participação da esposa, Brunna Gonçalves (30), no BBB22.

Após o humorista Paulo Vieira (29) debochar da sister em seu quadro no reality, Big Terapia, a artista comentou sobre a personalidade da dançarina, que está sido vista como 'planta', e defendeu a amada.

Durante a exibição do quadro, na noite de quarta-feira, 02, Paulo mencionou Ludmilla ao citar a participação de Brunna na casa mais vigiada do Brasil.

Ao reagir aos participantes no confessionário, Paulo alfinetou a bailarina. Em seu depoimento diário no Raio-X, a influencer disse “A cada dia eu vou ficando mais…”, sendo interrompida pela edição do programa. A câmera cortou para Paulo, que provocou: “Sumida. É a palavra que você está procurando”.

"Não fala da Brunna que a Ludmilla fica chateada. Não falamos da Brunna", disse ele na sequência.

Ludmilla fez questão de responder o comediante afirmando que pode sim falar da esposa e provocou dizendo que ela sempre está nos assuntos mais comentados do Twitter.

"Pode falar da Bru, sim, Paulo! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela Imagina se não fosse planta? o Brasil não tá preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa", escreveu Ludmilla em seu Twitter.

O Big Terapia de quarta-feira, 02, contou com a presença do segundo eliminado do BBB22, Rodrigo Mussi (36).

Confira a publicação de Ludmilla em defesa de Brunna Gonçalves:

