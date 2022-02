Rodrigo Mussi é o segundo eliminado do 'BBB22'

Rodrigo disputou o paredão contra Jessilane e Natália, e recebeu 48,45% dos votos

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 00h14

Na noite desta terça-feira, 1, aconteceu a segunda eliminação do Big Brother Brasil 22.

Rodrigo Mussi (36) disputou o paredão contra Natália Deodato (22) e Jessilane Alves (26) e recebeu 48,45% dos votos.

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez o discurso: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 18. É muito difícil enxergar as coisas aí dentro. É ou, não é? Até covardia comparar. A gente aqui, tem dezenas de câmeras, vocês, só tem os olhos de vocês e alguns espelhos. Mesmo assim, é impressionante como em alguns aspectos, vocês enxergam exatamente o contrário do que de fato está acontecendo. Mas talvez, vocês só acreditem depois que saírem", começou ele.

"E quem sai hoje? Eis que temos três amigos no Paredão: Rodrigo, Natália e Jessi. Três amigos, três Pipocas, três vidas que se conectam, três histórias sobre vencer na adversidade. Só vocês sabem o que passaram. Dificuldades, barreiras, traumas, dores, dúvidas. O mundo inteiro empurrando contra, e vocês conseguiram superar. Aí veio o BBB e de novo não foi fácil, não foi na primeira tentativa pra nenhum dos três. Mas veio, a chance de ouro: 1 milhão e meio a possibilidade de mudar de vida. Mas duas semanas depois, aí está você, a um passo do fim. Não tem como não pensar: 'O que que eu fiz de errado nessas duas semanas? O que que eu deixei de fazer?'. Esse jogo é tão difícil que, além de acertar na escolha dos seus atos, tem que acertar precisamente a dose. Se exagerar, as pessoas aqui foram podem não gostar. Se for pouco demais, as pessoas aqui fora também não gostam", acrescentou.

Tadeu completou o discurso: "Provavelmente, você só vai entender onde errou, quando já estiver aqui fora. Pra quem fica, pra todos que ficam. Eu adianto uma coisa: há sinais disponíveis. As pessoas próximas aí dentro sem querer dão sinais. Eu mesmo acabo passando sinais pra vocês. Quem souber, captar vai entender tudo o que está acontecendo. E já que eu estou falando de sinais, minha penúltima frase será em sinais. Já minha última frase, eu preciso falar em voz alta: quem sai da casa hoje, é você que não pegou os sinais. Quem sai é você, Rodrigo", falou o apresentador.

Após a revelação do eliminado, Rodrigo se despediu dos colegas e agradeceu: "Amei conhecer vocês", afirmou o gerente comercial.

Jessilane recebeu 25,45% dos votos e Natália, 26,1%.

Recorde de votos

O segundo paredão bateu recorde. Antes do eliminado ser anunciado, Tadeu Schmidt contou que a votação tinha passado de 116 milhões de votos. Mais tarde, o apresentador revelou que foi mais de 120 milhões de votos.

Na primeira berlinda do programa, quando Luciano Estevan (28) foi eliminado, a Globo informou que o paredão recebeu 30.501.221 votos. Na ocasião, o ator e bailarino recebeu 49,31% dos votos, Natália recebeu 34,89 e Naiara Azevedo (32) 15,8%.