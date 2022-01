BBB22: Luciano Estevan ganha mais de 100 mil seguidores após deixar o reality

Pulando de 600 para 700 mil seguidores, Luciano Estevan conquista ainda mais público ao sair do BBB22

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h58

Nesta quarta-feira, 26, Luciano Estevan (28) nem teve tempo de comemorar o aumento de seguidores e já bateu um novo recorde pessoal nas redes sociais!

Primeiro eliminado no BBB22, o ex-brother atingiu 600 mil fãs no Instagram pela manhã e, poucas horas depois, conta com mais de 700 mil.

“Parece mentira, mas é real! Acabamos de bater 600 mil seguidores e agora, pouco tempo depois, já estamos com 700 mil. Obrigado de verdade. Sejam muito bem-vindos”, escreveu a equipe do ator.

Entrando no reality para conquistar o sonho de ser famoso em “nível Beyoncé”, como o próprio afirmou, Luciano deixou a casa com 49,31% dos votos.

O participante acabou no paredão por indicação no contra-golpe de Naiara Azevedo (33), mandada para a berlinda por voto do Líder.