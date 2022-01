Jade Picon surpreende ao revelar o que fará com prêmio do 'BBB22'

A influenciadora digital contou o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão caso vença o programa

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 18h59

Jade Picon (20) revelou para alguns brothers o que pretende fazer com o prêmio do BBB22.

Na área externa da casa, nesta terça-feira, 25, a influenciadora digital contou para Tiago Abravanel (34) e Arthur Aguiar (32) que pretende doar o prêmio de R$ 1,5 milhão caso seja a grande vencedora da edição.

"Eu não vou usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito", revelou a empresária.

Em seguida, Jade ressaltou que participar do programa é o seu maior prêmio. "Pode ter o meu prêmio que é estar aqui, que é viver isso e caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?", explicou a sister.

