Com Jade no BBB22, Leo Picon surfa na onda de sucesso: ''Usar disso para promover tudo o que toco''

Leo Picon afirma durante entrevista que vai usar a visibilidade de Jade Picon no BBB22 para aumentar seus negócios

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 17h19

Nesta terça-feira, 25, durante participação no POWERcast, Leo Picon (25) revelou que ele e a família estão muito felizes com a participação de Jade Picon (20) no BBB22, tudo por conta da grande visibilidade da influenciadora.

Um fenômeno antes mesmo do reality começar, a participação da morena no programa é, para o irmão mais velho, uma oportunidade de também alavancar sua carreira na internet.

“Ganhei mais uma profissão. Sou ator, influenciador, empresário e irmão da Jade. Jade é 5 anos mais nova que eu. Sempre fomos muito próximos, mas o bullying com a irmã mais nova sempre existiu”, brincou ele.

“Jade me engole na publicidade. Fatura muito mais que eu. Mas nos negócios, eu engulo ela. Não sei como vai ser quando ela sair do BBB. O que as pessoas podem esperar dela no BBB? Muita nudez! Brincadeira. Estou zoando. Eu sou apaixonado por ela e o público ao acompanhá-la vai entender de sentimento. Ela é um pouco introspectiva, mas é encantadora. Minha expectativa é que o Brasil se encante com a minha irmã”, continuou o empresário.

Sobre a fama crescente, Leo está animado com os resultados. “Claro que a minha popularidade aumentou. Ela está carregando o nome da família e eu faço parte da história dela. E vou usar disso para promover tudo o que toco há anos. temos que aproveitar as oportunidades”, confessou.

Leo Picon e as apresentadoras do POWERcast, Bebbel Rendeiro e Scheila Santtos