BBB22: Eliezer não aceita eliminação de Jade Picon e diz que foi um Paredão falso: "Ela vai voltar"

Durante o Raio-X, Eliezer se recusa a enviar recado para Jade Picon após eliminação e afirma que é um Paredão falso

Redação Publicado em 09/03/2022, às 11h42

O clima na casa do BBB22 não está dos melhores! Na manhã desta quarta-feira, 9, muitos brothers acordaram pensando sobre a eliminação de Jade Picon(20).

Eliezer (37), inclusive, se recusou a mandar uma mensagem especial para a ex-sister. Durante o Raio-X, ele acredita que a eliminada da semana está em um Paredão Falso.

Ainda em negação, o designer afirmou que a eliminação da influenciadora não faria sentido e, por isso, espera que ela volte a qualquer momento: "Não vou mandar mensagem para a Jade porque algo me diz que este paredão é falso. Ela vai voltar, não faz muito sentido ela sair", disparou ele, com um tom de esperança.

Jade Picon foi eliminada com 84,93% dos votos contra o cantor Arthur Aguiar (33) e a professora Jessilane (26). A eliminação, inclusive, foi histórica. Foi segunda maior votação da história do Big Brother Brasil, com mais de 698 milhões de votos.