BBB 22: Arthur Aguiar teme paredão falso: ''Não consigo nem pensar em dormir''

Após eliminação de Jade Picon, Arthur Aguiar comentou sobre possibilidade do paredão ser falso

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 08h33

Após seu quarto paredão, o mais marcante até agora no BBB 22, Arthur Aguiar (33) refletiu sobre ele ser falso.

Com a eliminação de Jade Picon (20), seu grande desafeto na casa, o ator comentou com os brothers sobre a possibilidade de a berlinda não ter sido verdadeira.

"Não consigo nem pensar em dormir. E ainda tem essa parada... Essa semana, é diferente das outras. Quando a pessoa saía, a gente relaxava. Nessa, a gente vai ficar fritando, 'é falso, não é?'. Entendeu? Por que ele não fala?", disse Arthur.

Lucas Bissoli (31) riu: "Falar se é falso ou não é?", disse o estudante de medicina."Ah! Podia logo! Tipo assim: se não for falso, falar. Igual ele fez no discurso do primeiro Paredão, que falou: 'Arthur, você não teve chance nenhuma de sair'... Ele poderia falar: 'Arthur, fica em paz, meu menino. O Paredão foi de verdade!'. Agora, ficar sofrendo até sexta, sábado...", falou o ator sobre Tadeu Schmidt (47) dar mais detalhes do que está realmente acontecendo.

Laís pensa em como eliminar Arthur Aguiar

Logo após a eliminação de Jade Picon, o quarto Lollipop ficou desolado e devastado. Laís Caldas (30), grande amiga da influenciadora na casa, foi se consolar com Gustavo Marsengo (31).

Em conversa com o ex-casa de vidro, a médica refletiu qual seria o paredão que Arthur Aguiar seria eliminado.