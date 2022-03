No Mais Você, Jade Picon é questionada sobre possível paixão por Arthur Aguiar

Eliminada, Jade Picon participou do programa de Ana Maria Braga e foi colocada na parede sobre postura segura em relação ao paredão com Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 09h16

Após um recorde de votação, Jade Picon (20) foi eliminada do BBB 22 e participou nesta quarta-feira, 09, do Mais Você.

No café da manhã comAna Maria Braga (72), a influenciadora foi colocada na parede para responder sobre a segurança que passava em relação ao paredão com Arthur Aguiar (33), seu grande rival no reality.

Ao ser questionada sobre o assunto pela apresentadora, Jade Picon explicou o que sentiu e se realmente achava que continuaria na casa. "Não tinha certeza de que ganharia, tava bem nervosa, tinha certeza que tinha feito a coisa certa de acordo com a minha visão de jogo, de acordo com o que eu tava buscando no jogo", esclareceu sua escolha de puxar o ator para o paredão com ela após atender o Big Fone.

A ex-sister também comentou o que passou pela sua cabeça durante o discurso de Tadeu Schmidt (47). "Meu coração acha que fala um pouco por mim nesses momento, disparadíssimo, eu sonhei com isso no dia, sonhava que não conseguia ouvir o discurso e só conseguia ouvir o coração... a hora que ele fala seu nome é um choque, "caraca acabou", resgata força até onde não existe, tanto pra você quanto pras pessoas que estão do seu lado... é um momento que tem que se segurar", disse sobre como reagiu ao saber que teria que sair.

Jade Picon fala sobre rivalidade com Arthur Aguiar

No café da manhã com Ana Maria Braga, Jade Picon analisou sua postura ao se despedir de Arthur Aguiar no reality.

"Lá dentro eu tinha claro que tinha a coisa do jogo, com certeza aqui fora a gente vai conversar, mas lá dentro tinha uma rivalidade direta, foi resolvida e a gente trocou as palavras", comentou sobre seu "tchau" para o ator ao ser eliminada.

A influenciadora então revelou se ficou arrependida de ter indicado Arthur para a berlinda. "Agora tendo a visão e fora da casa seria mais inteligente eu ter buscado outra possibilidade, mas dentro do jogo, na hora que eu atendi o telefone não veio outro nome... foi um momento de eu acordar, ir para o gramado ver ele dormindo... comecei a pensar 'se tocar o big fone', eu tinha pensado em colocar o Lucas... mas como foi tão preciso, foi muito claro", disse o que passou em sua cabeça.

No Mais Você, Ana Maria ainda aproveitou para perguntar se Jade Picon estaria apaixonada pelo ator. "Gente, que isso, já estava com um romance dentro da casa, Arthur era realmente meu adversário direto, nada de paixão", declarou.