BBB22: Brother se irrita e acusa colegas de complô contra ele

Em seu raio-x, brother se irrita e acusa colegas de fazerem complô contra ele no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 16h12

Após escapar do último paredão ao vencer a prova do Bate e Volta, o ator Douglas Silva (33) garantiu pelo menos mais uma semana dentro do BBB 22.

Durante o seu raio-x feito na manhã desta quarta-feira, 2, o famoso do time Camarote abriu o coração dentro do confessionário e falou sobre o reality show da TV Globo.

"Ontem foi um dia de eliminação, um dia triste, porém, feliz. Duas meninas que eu estava torcendo ficaram. Lamento pelo Rodrigo. (...) Descobri que estava rolando um complô contra a minha pessoa", disse ele.

Rodrigo (36), do Pipoca, foi o eliminado desta semana do BBB 22, deixando para trás o prêmio milionário do programa. "Acho que exagerei e pesei na mão na hora de jogar. Mas, dei o meu melhor!", disse o brother no Multishow.