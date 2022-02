BBB22: Descubra quem é o participante menos querido do programa

Veja quem são os participantes menos queridos pelo público que assiste ao BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 13h52

Com a saída de Rodrigo (36), que foi eliminado na noite desta terça-feira, 1, do Big Brother Brasil 22, a disputa e o jogo continuam dentro da casa.

Com duas semanas no ar, o reality show da TV Globo já divide as torcidas que, aos poucos, vem escolhendo os seus preferidos dentro da competição milionária.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo portal UOL, até o momento, os participantes menos queridos pelos telespectadores são: Natália (22), com 27% dos votos, Tiago Abravanel (33), com 9% e Douglas Silva (34), que também marcou 9%.

Berlinda

A sertaneja Naiara Azevedo (32), a atriz Maria (21), o cantor e ator Arthur Aguiar (32), e a médica Laís (30) dão prosseguimento na lista dos brothers que são menos populares entre o público que assiste ao programa todos os dias.