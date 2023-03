BBB: Relembre os ex-participantes que viraram atores de novelas

Ex-participantes do BBB passaram a atuar em novelas depois de eliminados

Com diversas pessoas comuns saindo famosas do BBB, o reality mostrou que não só entretém o público, como apresenta novos talentos para o meio da televisão. Desde as primeiras edições até as mais recentes, diversos participantes foram eliminados do programa e passaram a atuar em produções da Globo. Relembre alguns dos ex-BBBs que se tornaram atores de novelas depois que saíram do reality show:

GRAZI MASSAFERA

Antes de se tornar uma atriz nacionalmente conhecida, Grazi Massafera (40) ganhou o público quando participou do BBB 5. Vice-campeã, ela só começou a grande carreira de atriz depois do sucesso no reality. Com mais de dez novelas em sua filmografia, a musa estreou em 2006 e trabalha no meio da televisão até hoje.

JULIANA ALVES

No BBB 3, Juliana Alves (40) encantou o Brasil com sua estreia na televisão como competidora. Na época, a musa mal sabia que, após sair do programa, seu rosto iria continuar a ser exibido nas telinhas durante muito tempo. Inaugurando a carreira na dramaturgia no mesmo ano de sua participação no BBB, com Chocolate com Pimenta, a atriz cresceu nas novelas e se tornou ícone com seus diversos personagens.

KAYSAR DADOUR

Kaysar Dadour (33), do BBB 18, também foi vice-campeão de sua edição. Depois de chegar perto da vitória, ele decidiu se aventurar no mundo do audiovisual com Órfãs da Terra. O sírio interpretou um dos capangas do personagem Sheik Aziz apenas um ano após sua participação no reality show. Desde então, o ator trabalhou em diversas novelas da Globo, comoCara e Coragem.

VANESSA PASCALE