João Luiz Pedrosa, do BBB 21, apoia mudanças no reality: 'Cada edição é uma edição'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-participante da 21ª edição do BBB ainda falou sobre mudanças em sua vida após o reality

Para João Luiz Pedrosa (27) as mudanças no BBB são benéficas e, em alguns casos, necessárias. Para o influenciador, não foi apenas o programa que passou por transformações, mas, agora, sua vida pessoal e profissional também está em outro ponto.

"Todo ano será um novo ano e cada edição é uma edição", começa, em entrevista à CARAS Brasil. "É inevitável perceber como as coisas vão se alterando a medida que as coisas aqui foram também se alteram. O BBB é reality que comunica a população brasileira todos os dias e isso é muito significativo ."

A 24ª edição do programa tem chamado atenção pela quantidade de novas dinâmicas. Algumas delas são o tradicional Jogo da Discórdia ter sido substituído pelo Sincerão, agora, os votos são para ficar na casa e feitos de dois modos: Torcida e Voto Único —o último, feito por CPF.

Antes de participar da 21ª edição do reality, que consagrou Juliette (34) como campeã, João Luiz trabalhava como professor de Geografia. Agora, ele trabalha como comunicador e apresentador, e agradece ao programa por ter aberto as oportunidades.

Além disso, ele afirma que o maior desafio para muitos que topam participar do reality, a convivência, foi uma de suas partes favoritas da experiência. "Fazer amizades e me conectar com pessoas é algo que sempre faço e gosto, e o programa me deu essa possibilidade de vivenciar isso."

Durante seu confinamento, por exemplo, ele criou uma grande amizade com a participante do grupo Camarote Camilla de Lucas (29). Os dois são amigos até hoje e costumam trocar elogios nas redes sociais, e até mesmo foram vistos juntos em alguns eventos.

Por fim, o ex-BBB ainda deixa dicas para quem quiser encarar o confinamento. "Cuide de você mesmo, e das pessoas que você gosta aqui fora e dentro da casa encontre algo pra lembrar de como você é e sobretudo estabeleça seus princípios."

