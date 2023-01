João Luiz Pedrosa celebra diploma após BBB: "Enfrentei muitas adversidades"

João Luiz Pedrosa conseguiu concluir o mestrado, mas enfrentou vários desafios, entre eles o financeiro

João Luiz Pedrosa (26) celebrou a conquista do diploma do mestrado em Educação. O professor, que participou do BBB 21, detalhou as dificuldades que encarou, inclusive financeiras, para poder se formar.

"Olha galera, estou para contar que eu enfrentei muitas adversidades para poder conseguir conquistar esse diploma. A começar que quando recebi a notícia que havia sido aprovado, existia a esperança de conseguir uma bolsa de pesquisa de R$1.500. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Mas foi logo no começo de 2019, ano que ingressei, que o corte das bolsas de pesquisa nos programas de Educação veio", explicou ele.

Para poder pagar os estudos, João começou a vender artesanato. Depois encarou a pandemia e teve a vida transformada pelo reality.

"No desespero, começamos a nos virar e vender o talento que a gente tinha, fazíamos quadros, cadernos e qualquer outra coisa para minimamente melhorar a qualidade de vida. Foram muitos salgados + suco + omeprazol. Eu imaginava que tinha que finalizar rápido as disciplinas para conseguir um emprego. Mas ai veio o isolamento, o bloqueio criativo, uma dissertação quase que acabada e um BBB", relembra.

Ele agradeceu o apoio que recebeu de toda a família: "Meu parceiro que antes de ser meu orientador é meu amigo, foi figura primordial e essencial no meu processo enquanto aluno, e individuo no mundo. Obrigado pelo encontro, Rennan! E minha família que nunca soltou minha mão, que qualquer graninha que sobrava me mandava… O título é nosso. É por vocês também! Eu acredito na ciência desse país e acredito que a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, pois ela transformou a minha!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOÃO LUIZ PEDROSA (@joaolpedrosa)

João Luiz comenta sobre jogo de Viih Tube no BBB 21

João Luiz Pedrosa comentou sobre as estratégias de jogo de Viih Tube (22) e revelou que desconfiou da youtuber.

"Eu cheguei a duvidar um pouquinho sim. Não cheguei a falar, mas o primeiro momento que eu observei isso, foi no Paredão que basicamente todo mundo ia votar no Rodolffo. As meninas se reuniram no Quarto Colorido, eu estava contando os votos e a Viih disse que não se sentia confortável em votar nele".