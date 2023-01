Após desabafo sobre a gestação, Viih Tube recebe apoio de Eliezer: "Estou aqui do seu lado"

O ex-BBB Eliezer se declarou para Viih Tube, que está à espera da primeira filha do casal

O ex-BBB Eliezer (32) usou as redes sociais para fazer uma declaração para a namorada, a influenciadora digital Viih Tube (22), que está à espera da primeira filha do casal.

Após a ex-participante do BBB 20 confessar que não estava se sentindo bonito, pois estava bastante inchada devido à gestação, o pai de sua filha decidiu publicar um vídeo mostrando vários momentos da amada e deixou uma linda declaração.

"Às vezes me pego olhando pra você assim “do nada” e fico “Meu Deus, como essa menina/mulher é perfeita” e imediatamente após esse pensamento me vem um sentimento de paz. Eu só tenho a agradecer o cara lá de cima por tanto até agora e por tudo isso que estamos construindo", começou ele.

Em seguida, Eliezer falou sobre os dias difíceis que Viih está passando, mas ressaltou que sempre estará ao lado dela. "Sei que esses dias não estão sendo fáceis e não tenho como nem imaginar como você se sente mas, lembre-se sempre que eu estou aqui do seu lado (literalmente) pra tudo e lembra também que você é a mulher mais linda desse mundão todo. Te amo daqui até a Lua", finalizou ele.

Neste último sábado, a influencer voltou às redes sociais após ficar um período ausente. Através dos Stories do Instagram, ela confessou que nos últimos dias não está se sentindo muito bonita, por esse motivo, decidiu se afastar da web.

"Tô numa fase da gravidez que você começa a inchar muito. Eu sinto meu rosto muito inchado... Tudo muito inchado. E aí a autoestima vai lá em baixo. Tô numa fase que eu tô me sentindo horrorosa, não tô me sentindo bonita. Antes eu aparecia aqui sem filtro, desarrumada e falava 'ah, tô nem ai, me acho bonita'. Agora, não tô me sentindo bem pra vir aqui postar, sabe?", desabafou.

