Grazi Massafera é escalada para voltar às novelas da Globo

Após encerrar o contrato fixo com a Globo, Grazi Massafera deverá contracenar com ex-BBB em nova novela, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 09h30

A atriz Grazi Massafera deverá fechar contrato com a Globo para um novo trabalho em novelas. Ela encerrou o contrato fixo com a emissora há poucos meses. Agora, a estrela foi escalada para atuar na novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo, informou a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV.

Segundo a publicação, Grazi deverá interpretar Débora, que será a mãe de Chiara – que será interpretada pela ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon. Na história, Débora é a ex-mulher de Guerra (Humberto Martins) e também já teve um romance com Moreti (Rodrigo Lombardi). A personagem deverá aparecer apenas nos primeiros capítulos da trama, já que deverá morrer logo no início da trama.

Vida de solteira de Grazi Massafera

Em participação no Domingão com Huck, Grazi Massafera comentou sobre sua fase solteira na vida. "Estou superapaixonada por mim mesma. Eu achava essa frase supernarcisista antes, mas eu acho que ela tem um poder de autoestima, que, com o tempo, você vai entendendo o poder disso. Você se sente bem", disse ela.

Então, a estrela desabafou sobre a pressão para ter um novo namorado. "É uma pressão, né? A gente que é mulher, quando a gente não está do lado de alguém, é como se você não validasse você como mulher. Que coisa louca, né? É como se você precisasse ter alguém do lado para se sentir ou ser uma mulher bem resolvida, sendo que não é isso", declarou.