BBB 24: Yasmin se revolta com sisters após tomar punições: 'Peguei birra'

Pegou ranço de dupla! Após sisters questionarem sobre perda de estalecas, Yasmin se revolta e tem comportamento surpreendente

A modelo Yasmin Brunet não gostou nem um pouco de tomar uma punição gravíssima na manhã desta quarta-feira, 28, ao não conseguir realizar seu Raio-X pela falta de tempo. Culpando a casa pelo ocorrido, ela se mostrou bastante revoltada.

Ao ser questionada por Beatriz e Alane sobre o ocorrido, a loira conversou com a dupla, mas logo em seguida, pelas costas, mostrou-se muito irritada e até revelou estar com ranço das Pipocas.

"Yasmin, mulher, não faz isso, cuidado com o que você fez aquela hora, se não você vira motivo de voto dos outros", avisou Beatriz ao vê-la tomando punições seguidas. "Tudo bem, eu já sou mesmo, ué", respondeu Yasmin. "Eu não acho que você é", disse Beatriz. "Eu não acho também", concordou Alane. "Agora eu vou ser. E quem me meteu 500 também", comentou a modelo. A vendedora e a bailarina defenderam que não houve uma pessoa específica a atrasar a dinâmica do Raio-X e Yasmin retrucou: "Vocês tão preocupadas?".

"Porque não é uma coisa que afeta só a ti, afeta a casa inteira", respondeu Alane. "Exato e vocês são o primeiro lugar", falou Yasmin. "Mas se a gente for agora não é por conta da gente, mas por alguma coisa que tu pode ter feito", disse Alane. "Não, é por conta de todo mundo tomou estaleca", respondeu Yasmin. "É claro que todo mundo tomou estaleca, eu sou a pessoa que mais tomou estaleca por exemplo, mas para contribuir seria isso, entendeu? Esse é o medo", falou Alane. "Ah, então é melhor a gente entrar na próxima liderança e deixar o próximo Líder ter uma liderança de m***?", perguntou Yasmin. "Eu queria ser Líder nem que eu comesse só arroz, não me importo com isso", respondeu Alane. "Ah eu me importo", concluiu Yasmin.

Após a conversa meio ríspida com a dupla, a filha de Luiza Brunet repercutiu o papo com Wanessa e Pitel na academia. "Peguei birra agora, sério mesmo. Dessa atitude. Achei muito incoerente e soberba. Desculpa, rainha, vocês podem, eu não", falou Yasmin sobre Beatriz e Alane. "A gente já está na m***, Yasmin", respondeu Pitel. "Juro, peguei um pouco de ranço agora", disparou Yasmin. "O nome disso é hipocrisia. Mas eu gosto dessa Yasmin debochada e rançuda", brincou Pitel. "Eu sou assim, é que tinha algo me segurando. Mal sabia que eram as estalecas", falou a modelo.

Yasmin e Wanessa tentam colocar a casa no 'Tá Com Nada'

A tarde do BBB 24 pode ficar bem agitada e até pegar fogo se o plano de Yasmin e Wanessa realmente der efeito. Após a modelo receber duas punições e perder bastante estaleca, ela se juntou com a cantora para cometer mais infrações nesta quarta-feira, 28.

Durante a manutenção interna da casa, as Camarotes decidiram se divertir na piscina desobedecendo algumas regras do programa. De propósito para perderam bastante estaleca, elas começaram a se comunicar sem microfone.

O intuito das famosas é colocar a casa toda no "Tá Com Nada". Vale lembrar que essa ideia não é nova. Há dias Yasmin fala sobre fazer isso e havia cogitado comer comida do VIP durante a madrugada e escondido.

Antes de ir para fora, a loira recebeu uma punição gravíssima ao não realizar o Raio-X e colocou a culpa nos brothers. Em seguida, ela tomou mais uma depois de desobedecer uma ordem da produção. Veja mais aqui.